Langzaamrijders sparen in Klein-Zundert reflecterende huisnummers bij elkaar

Ra­bo-locatie gaat ‘CityTwin’ heten; inschrij­ving voor huurappar­te­men­ten is gestart

14:03 BREDA - Het appartementencomplex op de hoek van de Markendaalseweg en de Concordiastraat in Breda gaat de naam ‘CityTwin’ dragen. Er komen in 123 huurappartementen. De inschrijving voor de verhuur van een deel van de woningen is gestart en medio 2020 wordt CityTwin opgeleverd.