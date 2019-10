Langzaam rijden in Klein-Zundert levert geld op voor reflecterende huisnummers

Ziekenhuis­per­so­neel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’

12:00 BERGEN OP ZOOM/BREDA - De kans is groot dat zorgpersoneel van Bravis ziekenhuis en Amphia in Breda meedoet met de aangekondigde landelijke ziekenhuisactie op 20 november. Arjan van de Broek van het actiecomité in Amphia zegt dat de actiebereidheid alleen maar groeit omdat er geen beweging zit in het, volgens hem, zeer povere cao-aanbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ook Wessel van Meer, trekker van de acties in Bravis, gaat ervan uit dat het Roosendaals/Bergse ziekenhuis weer aanhaakt.