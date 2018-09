Lange Frans in polonaise door de Grote Kerk van Breda

dag van herstelPolonaise in de Grote Kerk van Breda. Dat gebeurt normaal alleen tijdens de jaarlijkse carnavalsdienst. Zaterdag slaagde rapper Lange Frans er echter ook in om een deel van de 600 aanwezigen aan te zetten tot een rondje door de kerk. En daar blijkt geen druppel alcohol bij nodig te zijn.

De Grote Kerk is deze zaterdag het decor van de eerste, officiële, Dag van Herstel. Dit evenement is een initiatief van LEF Magazine, bedoeld voor verslaafden in herstel en hun omgeving.

Behalve een voorstelling van het Hunkertheater, een boekpresentatie, verschillende lezingen en een vijftiental te bezoeken informatie-stands, zijn Javier Guzman, Jet van Nieuwkerk en Lange Frans te gast.

Verzoeknummers

Deze laatste laat veel ruimte voor vragen uit het publiek, waarbij hij zeer openhartig praat over zijn eigen worsteling met drank en drugs. Ook staat hij open voor verzoeknummers uit de zaal.

,,Het nummer Op zoek naar god wordt in een discotheek niet vaak aangevraagd'', zegt hij na afloop. ,,Leuk om dat nummer weer eens live te kunnen doen. Ik was blij dat ik de tekst op de iPad bij me had'', vertelt hij.

Quote Het nummer Op zoek naar god wordt in een discotheek niet vaak aange­vraagd Lange Frans

Van zijn eigen verslaving maakt hij geen geheim. ,,Ik ga niet op de hoek van de straat staan roepen dat ik in herstel ben. Maar als iemand me er oprecht naar vraagt, dan ben ik daar wel eerlijk over. Zeker als ik er een ander mee kan helpen. Ik vind het fantastisch om te zien dat hier mensen zijn die zelf al dertig jaar clean zijn en zich nog steeds betrokken voelen bij herstel van een ander.''

Succes voor herstel

LEF-hoofdredactrice Jolande Bastiaans is zichtbaar verheugd. ,,Dit is een succes voor herstel'', zegt ze. ,,Herstel leeft en dat maakt me blij.''

In de kerk is ruimte voor 600 bezoekers. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. ,,We hebben de afgelopen drie weken helaas ook veel mensen teleur moeten stellen'', aldus Bastiaans.

Voor Nathalie Kreuk uit Fijnaart was 24 augustus 2012 de dag dat ze haar leven veranderde. Ze bezoekt nog altijd minimaal eens per week een meeting. ,,Niet om gezond te worden, maar juist omdat ik me nu gezond voel'', zegt ze. ,,Dat wil ik vasthouden en daarnaast hoop ik ook anderen tot steun te kunnen zijn.''

Quote Ik vind het fantas­tisch om te zien dat hier mensen zijn die zelf al dertig jaar clean zijn en zich nog steeds betrokken voelen bij herstel van een ander. Lange Frans

Samantha Kroes uit Amsterdam moet iets langer nadenken over de exacte tijd dat ze in herstel is. ,,Een paar jaar nu'', zegt ze. ,,Maar bij mij is het misschien iets lastiger om één moment aan te wijzen omdat ik een eetstoornis heb.''