Lange Bunder in Bavel ligt weer onder vergrootglas na ongeval: ‘Maak de weg veiliger’

Corona, werklozen en starters die geen woning kunnen vinden: dit zijn de prangende dossiers voor Breda

26 augustus BREDA - Daar zijn ze weer. De gemeenteraad van Breda is terug van zijn zomerreces. Wat staat er op de politieke agenda? Van alles en nog wat, maar er is één onderwerp dat alle andere in zijn greep houdt: corona. Alhoewel: ‘Dat de scouting in Bavel er helemaal alleen voor staat… Dat heeft weinig met het virus te maken.’