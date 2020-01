Landschapsarmoede en criminaliteit. Tijd om leegstand buitengebied Breda aan te pakken

BREDA - Als er niet wordt ingegrepen, dan staat er in het buitengebied van Breda over tien jaar misschien wel 60.000 vierkante meter boerderijen en stallen leeg.

Ter vergelijking, dat is ruim drie keer zo veel meters als het net gesloten filiaal van warenhuis Hudson’s Bay in het centrum van de stad. Daarom wordt het tijd om eens na te denken over de vraag wat er met al die vrijkomende ruimte moet gebeuren, vindt Bart Lauwen, burgerraadslid voor D66.

Ontzettend veel

De democraat heeft uitgerekend dat zo’n veertig procent van de oppervlakte van de gemeente Breda bestaat uit buitengebied en platteland. ,,Dat is ontzettend veel in vergelijking met andere grote steden in Nederland’’, constateert Lauwen.

Criminaliteit, drugs en landschapsarmoede

Vroeger werd dat buitengebied vooral bewoond door boeren, die tegelijkertijd het landschap beheerden. Maar tegenwoordig neemt het aantal agrariërs om diverse redenen steeds sneller af. Het verkopen van de grond is meestal snel geregeld, maar blijven de schuren ongebruikt achter. Dat leidt volgens Lauwen tot verloedering, gevolgd door allerlei ellende zoals ‘criminaliteit, drugs en landschapsarmoede’.

Om deze problemen te voorkomen is het tijd voor de raad van Breda om in actie te komen. Daarom heeft de democraat een zogeheten ‘bespreeknotitie’ opgesteld. Daarin stelt hij de andere fracties voor om na te denken over oplossingen: ,,Want het karakter en de leefbaarheid van het buitengebied moeten behouden blijven.’’

Quote Wij zien mogelijkhe­den en kansen. Bart Lauwen, Burgerraadslid D66 Breda

Het liefst ziet Lauwen een ‘structureel programma’ dat verder gaat dan het simpelweg afbreken van gebouwen. ,,Wij zien mogelijkheden en kansen, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een bed&breakfast, dagbesteding en nog veel meer innovatieve plannen’’, aldus het burgerraadslid.

Hij benadrukt dat er ook moet worden gepraat over regeldruk. Nu lopen agrariërs die een andere invulling aan hun bedrijf willen geven op ‘tegen een muur van vragen’.

Vooral kleine boeren

Leegstand op het platteland is in heel Brabant een probleem. Zo heeft de Wageningen Universiteit uitgerekend dat tussen 2012 en 2017 ruim 2100 van de 11.500 boerenbedrijven in deze provincie is opgedoekt. Het zijn vooral kleine boeren die er mee stoppen. Met als gevolg dat er nu zo’, 1,4 miljoen vierkante meter aan bebouwing niet meer in gebruik is.