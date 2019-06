Landschappen zoals alleen Van Gogh ze kon schilderen, stormchasen is kunst

Circa honderd woningen aan de Nijver­heids­sin­gel; de eersten gaan nu in de verhuur

11:21 BREDA - In twee nieuwe complexen aan de Nijverheidssingel in Breda komen in totaal tussen 95 en 125 nieuwe woningen. De eerste 25 worden eind augustus al opgeleverd en gaan binnenkort in de verhuur. Voor het andere project zal waarschijnlijk over een maand worden vastgesteld hoeveel woningen daar komen.