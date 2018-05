Landmacht lokt jongeren met pantserwagens en grote geweren in Breda

Op het Kasteelplein in Breda staan de militairen met hun uitrusting klaar om een demonstratie uit te voeren voor het enthousiaste publiek. De omroeper van de landmacht geeft het publiek een tip: doe zo nodig je vingers in je oren. Het duurt dan ook niet lang tot er gefocuste militairen harde knallen afvuren. Behalve de missies die de militairen demonstreren, zijn er ook leuke activiteiten voor kinderen aanwezig. Ze kunnen in een kraanmachine zitten en gebruik maken van een kabelbaan.



,,We laten vandaag zien waar we voor staan als koninklijke landmacht", vertelt sergeant Maarten van gevechtseenheid 13 Lichte Brigade. ,,Niet alleen rukken we uit met onze wapens en pantservoertuigen, maar we informeren jong en oud ook over wat defensie voor hen kan betekenen en waar het goed voor is."