Landelijke intocht Sinterklaas niet in Breda

Man raakt onwel na botsing met vangrail bij knooppunt Princeville op de A58 in Breda

4 april BREDA - Bij knooppunt Princeville op de A58 in Breda is woensdag rond 19.30 uur een automobilist onwel geraakt. De man vloog uit de bocht, botste op een vangrail en is mogelijk daarna nog over de kop gegaan.