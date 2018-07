Landelijke erkenning voor Bredase scharrelondernemers

Initiatiefnemers Erna Smeekens en Hans Udo krijgen de komende drie jaar 50.000 euro per jaar om vergelijkbare projecten in Nederland te gaan versterken. Daarbij krijgen ze ook steun van kennisinstellingen, banken en adviesbureaus .

"We gaan de projecten aan elkaar knopen en we gaan een methodiek ontwikkelen die specifiek gericht is op de ondersteuning van scharrelondernemers, omdat die toch een andere benadering vragen," zegt Smeekens.

Sollicitatieplicht

In Breda werd De Vrije Uitloop in 2014 opgericht als coöperatie. Gemiddeld doen er zo'n twaalf mensen aan mee. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er als ondernemer aan de slag. Deelnemers zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Het geld dat ze verdienen, vloeit terug in de coöperatie. Deelnemers kunnen het geld gebruiken voor scholing of om te investeren in hun bedrijf. Een deel gaat ook terug naar de gemeente (als instantie die de uitkeringen van de mensen verstrekt).

Plasterk

In 2016 werd het project ook door de gemeente Breda officieel omarmd toen die toetrad als 'sociaal aandeelhouder', wat vooral inhoudt dat de gemeente mensen en expertise beschikbaar stelt. Bij de ondertekening van het contract was destijds ook toenmalig minister Ronald Plasterk aanwezig. Hij noemde het 'een hele mooie proeftuin' en zei dat hij het ook elders in het land onder de aandacht zou brengen.

Dat laatste is gelukt. Op steeds meer plaatsen komen vergelijkbare projecten. "Dat wij die nu mogen gaan begeleiden is ook een mooie erkenning voor Breda, dat wij dat hier hebben kunnen gaan doen," aldus Smeekens.

Potentieel

De huidige veertien deelnemers in de Bredase coöperatie zijn bezig op diverse gebieden, zoals tuinonderhoud, musiceren en websites bouwen. Smeekens denkt dat er nog een veel groter potentieel is. "Er moeten in Breda zeker veertig á vijftig mensen zijn die nu in de bijstand zitten en die ook scharrelondernemer kunnen worden."