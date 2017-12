Lakken voor Tijn wéér op 1 bij acties: 'Al supertrots op wat we bereikt hebben'

Het lakken door de ramen gaat weer non-stop door. "De NAC-kleuren gaan weer goed, net als het zilver met glitters en het rood-groen voor Kerst. En uiteraard paars, blauw en rood, de kleuren van Tijn." De teller staat op dat moment op ruim 42.000 euro. "Nog wel verwijderd van het streefbedrag van 77.777,77 euro, maar ik ben al supertrots op wat we hebben bereikt."



Hij kijkt op de site van Serious Request, waar alle acties vermeld staan. "We staan weer op één bij de individuele acties", wijst Gerrit aan. "Dat is toch geweldig? Wij krijgen Tijn niet terug, maar als je weet hoeveel families je hiermee kunt herenigen... Maar ik wil daarbij ook benadrukken dat we een hoop gulle sponsors achter ons hebben. Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen."



Of de familie Kolsteren dit volgend jar weer gaat doen? "Dat weet ik echt niet", zegt vader Gerrit. "Voor ons is dit een mooie manier om een bijzonder jaar af te sluiten. Alle familie en vrienden, ze werken er graag aan mee, maar ik heb echt nog geen idee hoe we er volgend jaar instaan."