Lading aardappelen belandt op A58 richting Breda, rechterrijstrook uren lang dicht

Tien jaar cel geëist tegen Peter L. die berucht motorbende­lid doodschoot: ‘Ik wilde mijn zus beschermen’

BREDA - Een ruzie op een woonwagenkamp in Breda loopt gruwelijk uit de klauwen. Peter L. doodt met vijf schoten Michel Weiss, een beruchte crimineel en de ex van zijn zus. ,,Mijn zus was in gevaar. Ik wilde haar beschermen.” Geen moord maar doodslag, meent de officier van justitie. Zij eist een celstraf van tien jaar.

2 december