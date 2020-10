Ladderzatte Jorrit steelt bus en wordt brokkenpiloot: ‘Ontzettend domme actie’

De 19-jarige Jorrit uit Breda en zijn maat Peter lopen op 7 februari middernacht vanuit de Bredase binnenstad terug naar huis. Ze zijn ladderzat. Op het Edisonplein is Jorrit de wandeling zat, maar voorlopig zijn ze toch echt nog niet thuis.

Hij krijgt een idee: een auto stelen. Jorrit voelt aan enkele portieren en na enkele minuten is Peter hem kwijt. Iets later rijdt Jorrit in een wit busje voorbij Peter. Hij zegt de sleutel in het tankdeurtje gevonden te hebben en nodigt Peter uit mee te rijden. Die wil niet: Jorrit is straalbezopen én heeft bovendien niet eens een rijbewijs.

Melding

Al vrij snel krijgt de politie een melding binnen. Een wit busje zou vervaarlijk over de weg rijden en diverse paaltjes rammen. Ter plekke treffen ze een verdwaasde Peter aan, die de agenten uitgebreid weet te vertellen wat er gaande is. Iets later meldt een man zich bij de politie die onderzoek verricht. Hij heeft een bumper gevonden.

Het spoor is eenvoudig te volgen. De agenten treffen het witte busje een stukje verderop, op de Beverweg, verlaten aan.

Dan meldt een taxichauffeur zich bij de politie. Hij heeft een man weg zien rennen uit het busje, dat hard tegen een paaltje was geparkeerd. De taxichauffeur geeft een goed signalement van Jorrit.

Agenten gaan naar het huis van de brokkenpiloot en hopen hem daar aan te treffen. Niemand doet open en na een tijdje gaan ze er weer weg. Een dag later volgen er aangiftes. De eigenaar van het witte busje had zijn voertuig die dag over laten komen uit Portugal, met de sleutel in het tankdeurtje. Een vrouw trof haar auto aan met een compleet kapotte linkerzijde.

Quote Het verhaal van Peter is kraakhel­der en rijmt met alles dat erbij komt. Dit was een ontzettend domme, dronken actie

Jorrit is opgespoord en moet naar de rechtbank in Breda. Daar hoort hij alles wat gezegd wordt in de rechtszaal stilletjes aan.

Zijn verhaal is ietsje anders. Hij liep samen met Peter naar huis en hij raakte zijn vriend kwijt. Punt. Meer wil hij niet kwijt.

De officier van justitie geeft aan dat alle aangiftes, alle getuigenverklaringen en vooral het verhaal van Peter een heel compleet verhaal maken. De schade is enorm, zegt de officier van justitie, en dan heeft bijvoorbeeld de gemeente niet eens aangifte gedaan voor de vernielde paaltjes en beschadigde bomen.

Bestuurder

Jorrit staat nu terecht voor diefstal van de auto, het verlaten van een ongeval en het vernielen van spullen.

De officier eist 180 uur taakstraf, waarvan 60 voorwaardelijk. De advocaat van Jorrit vindt het niet zeker dat Jorrit de bestuurder was. Peter was immers ook dronken, dus hoe serieus moeten we zijn verhaal nemen?

Kraakhelder

De rechter veegt het verweer van tafel. ,,Het verhaal van Peter is kraakhelder en rijmt met alles dat erbij komt. Dit was een ontzettend domme, dronken actie.”

Hij gaat dan ook volledig mee met de eis van de officier van justitie.