Laboratorium Amphia ziekenhuis gaat fuseren

Het laboratorium in het Amphia ziekenhuis in Breda heeft een nieuwe eigenaar. Het lab waarvoor zo’n 160 mensen werken, wordt ondergebracht bij Result laboratorium, dat nu vooral in de regio Dordrecht actief is.



Albert Schweitzer ziekenhuis

Result laboratorium is vijf jaar geleden ontstaan na de verzelfstandiging van het laboratorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en telt inmiddels ruim 300 medewerkers. Door de fusie met het lab in het Amphia ontstaat een, voor Nederlandse begrippen, middelgroot lab met een kleine 500 personeelsleden.

Prikposten

Patiënten en huisartsen zullen, zo benadrukken Amphia en Result, weinig tot niets merken van de overname. Alle prikposten blijven open en de openingstijden. Ook voor de medewerkers verandert er vooralsnog niets. Result-woordvoerster Manon Nierkes: ,,Zij blijven gewoon doen wat ze nu al doen.‘’

Nieuw centraal laboratorium

Op langere termijn zijn veranderingen voor het personeel echter niet uitgesloten. Result is druk doende om in Zevenbergen dat centraal ligt tussen de vestigingen in Zuid-Holland en Breda, een nieuw, regionaal laboratorium voor medische diagnostiek te bouwen. Mogelijk worden in de toekomst onderdelen uit andere laboratoria daar ondergebracht. ,,Maar‘’, zegt Nierkes, ,,We zullen altijd met een passend laboratorium aanwezig blijven in alle ziekenhuizen.”

Voordelen

Volgens Amphia en Result biedt het samengaan van beide laboratoria op langere termijn door schaalvergroting veel voordelen. De laboratoria van Result werken behalve voor het Amphia ook voor het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en voor alle huisartsen, verloskundigen, verpleeghuizen en andere zorgverleners in die regio.

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft positief geadviseerd over de fusie.