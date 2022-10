Laatste weekend BredaPhoto met expo over heksen en queer spiritualiteit

BREDA - De afgelopen 7 weken was Breda het thuis van 7 onlangs afgestudeerde kunststudenten. De Europese artists-in-residence deden dit op uitnodiging van het BredaPhoto. Het resultaat hiervan is sinds donderdag te zien op het station, in het laatste weekend van BredaPhoto.

Maak een Theatre of Dreams! Dat was de opdracht die 7 jonge kunstenaars een kleine twee maanden geleden kregen van de stad Breda. Voor Ugo Woatzi uit Frankrijk het startschot om zijn eigen jeugd weer eens te bezoeken. De jongeman groeide namelijk op in een conservatief dorpje waar weinig ruimte was voor zijn queer identiteit. ,,Ik vond toen mijn vrijheid door in de natuur hutten te bouwen. Zo creëerde ik mijn eigen realiteit.”

Ook voor BredaPhoto heeft de jongeman een kleurige hut gebouwd van textiel. Volgens Woatzi een utopische space die ruimte geeft aan queer spiritualiteit. Een energie die volgens hem alom aanwezig is in de natuur. ,,Queer spiritualiteit vind je overal als je maar je fantasie gebruikt. Van de rivier tot in de bloemen en bomen ernaast.”

Heks als feministisch symbool

De Roemeense Noemi Szecsi heeft de tijd in Breda vooral gebruikt om haar kunstproject rondom de heks verder uit te werken. Een onderwerp dat haar al meer dan twee jaar weet te fascineren. ,,Ik vind het interessant hoe het archetype van de heks is getransformeerd van een gestigmatiseerd karakter tot feministisch symbool.”

Ook in Breda ontmoette Szecsi een aantal heksen. Als bewijs laat ze een video-opname zien van een vrouw in een weiland die met haar armen boven het hoofd zwaait. Wat iemand precies een heks maakt vindt Szesci daarentegen moeilijker uit te leggen. Ook vertelt de kunstenaar sowieso liever niet het levensverhaal van een ander. ,,Het is een fluïde identiteit die je vooral zelf moet invullen. Voor de een is het een religie, voor de ander een levensstijl.”

Theatre of Dreams is nog tot zondag te zien op het stationsplein.

Volledig scherm Noemi Szecsi naast een van haar foto's van een heks. © Freek de Swart

Volledig scherm Ugo Woatzi naast zijn utopische hut van textiel. © Freek de Swart