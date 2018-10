Laatste show Hardwell via livestream te volgen

Spoorweg­over­gang Oosterhout­se­weg heeft langste tijd gehad, aldus gedeputeer­de Van der Maat

11:59 RIJEN/BREDA - Gedeputeerde Christoph Van der Maat verwacht dat ook de spoorwegovergang bij de Oosterhoutseweg in Breda ondertunneld of overbrugd wordt. Dat zegt hij nu in Rijen de kans groot is dat de twee resterende overwegen verdwijnen.