Laatste rondje Klokkenberg: oude lichthal is straks een woonserre

Van sanatorium, hartkliniek tot woonplek

De Klokkenberg (architecten C. de Bever en C. van Moorsel en landschapsarchitect J. Bijhouwer) is gebouwd in 1953 als sanatorium, waarna het zich in 1969 ontwikkelde tot algemeen ziekenhuis met specialisaties: hartkliniek, long- en astmakliniek, afdelingen voor allergologie, immunologie, kinder- en jeugdpsychiatrie en behandeling van epilepsie. Na onmin tussen de specialisten sloot de thoraxkliniek in 1997 de deuren en werd het medisch centrum ondergebracht bij het Ignatiusziekenhuis aan de Molengracht, later het Amphia Ziekenhuis. In 2001 gingen de overige afdelingen dicht. In 2006 kwam het Rijksmonument voor 7,65 miljoen euro in handen van zorggroep Vitalis (later Wooninc.) uit Eindhoven die het 43 hectare grote landgoed wilde ontwikkelen tot zorgdorp voor 600 tot 700 ouderen. Met de crisis en bezwaarprocedures tegen nieuwbouw aan de Galderseweg liep het project stuk. In 2015 zette Vitalis De Klokkenberg in de etalage en stapte ontwikkelaar Richard Schul in.