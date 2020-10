Laatste coronafeiten tot 15 oktober: van 2132 Bredanaars gemeld dat zij positief getest zijn

Het stuk ‘stand van zaken bestrijding Covid-19’ haakt ook in op de verscherpte maatregelen zoals die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd. Waar het vorige week ging om een stijging van 217 gevallen in Breda, is er in de afgelopen week sprake van een stijging van 414 gevallen. In totaal zijn 156 Bredanaars in het ziekenhuis opgenomen met corona en 77 inwoners overleden vanwege corona.

Leeftijdsgroepen

Geen tijd voor discussie

Om te vervolgen: ,,Het is in ons aller belang. Ruimte voor eigenwijs gedrag is er nu even niet (meer). Tijd voor discussie ook niet. Laten we niet tegen elkaar strijden, maar juist mét elkaar tegen het virus. Er met z’n allen de schouders onder zetten. In het voorjaar hebben we gezien dat we dan succesvol kunnen zijn. Het is voor vrijwel niemand makkelijk. Laten we daarom een beetje oog hebben voor elkaar. Net iets meer dan normaal. Laten zien dat we er juist in deze periode voor elkaar zijn. In Breda brengen we het immers samen.”