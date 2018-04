Laatste bewoners voelen zich vogelvrij op Fort Oranje

,,Wat moet ik doen?’’ Krzystof Kakolewski, één van de laatste overgebleven bewoners op Fort Oranje, heft zijn handen ten hemel. ,,Niemand wil mij verzekeren omdat ik op Fort Oranje woon. Maar nu is er wel bij mij ingebroken.’’

Pasen

De 40-jarige Pool vormt samen met vijf andere families het laatste groepje campingbewoners. Met Pasen was de eigenaar van een aannemersbedrijfje voor familiebezoek even terug naar Polen. Bij terugkomst op Fort Oranje merkte hij wat er mis was. Het glas in de voordeur was ingeslagen. Binnen trof hij een enorme ravage aan. Alle kasten waren doorzocht, overal lag kleding, terwijl de tv aan gruzelementen op de vloer lag.

Te veel risico

Verzekeringskwestie, zou je normaal gesproken zeggen. Maar die vlieger gaat voor de Pool niet op. De verzekeringsmaatschappij waar hij jarenlang verzekerd was, wilde zijn contract vorig jaar niet meer verlengen. ,,Omdat ik op Fort Oranje woon, Dat vonden ze blijkbaar te veel risico’’, vertelt hij in gebrekkig Nederlands.

Sieraden

Kakolewski deed van de inbraak aangifte bij de politie waar de schade op enkele duizenden euro’s werd geschat. Want behalve dat er veel in het chalet vernield werd, zijn er ook sieraden buitgemaakt van zijn nichtje waarmee de Pool het chalet deelt. Ook zij was, net als Krzystof, met Pasen buitenshuis.

Tot voor kort was camping Fort Oranje één van de best beveiligde plekken van Nederland. Dag en nacht liep er beveiligingspersoneel rond, ingehuurd door de gemeente Zundert dat vorig jaar juni eigenaar Cees Engel van Fort Oranje zette en het beheer overnam.

Geen politie meer, nog twee beveiligers

Maar nu bijna alle bewoners verdwenen zijn is de beveiliging op het ruim twintig hectare grote terrein, flink teruggeschroefd. Politie zie je er niet meer en de beveiliging bestaat tegenwoordig nog uit twee personen die de receptie bemannen.

,,Niemand houdt hier meer een oogje in het zeil'', moppert de Pool. ,,Zelf ben ik er vaak niet omdat ik het als aannemer erg druk heb en mijn nichtje als internationaal chauffeur hier ook maar weinig is.''

Veel geld geïnvesteerd

De boel achter zich laten en ergens anders een huis gaan huren, is geen optie. ,,Daar heb ik weleens aan gedacht’’, bekent hij. ,,Maar wat gebeurt er hier dan? Ik heb in 2006 voor 25.000 euro deze grond gekocht en er voor 45.000 euro een chalet op laten bouwen. Dat is veel geld voor mij, dat kan ik niet zomaar opgeven.’’

De gemeente Zundert die nog tot juni het beheer voert over de camping, betreurt de gebeurtenissen rond de Pool. ,,Maar’’, zegt woordvoerster Louise Schneider, ,,wij kunnen hier ook niet zoveel aan doen. De camping beter beveiligen? Maar als jij in een woonwijk woont en er wordt bij je ingebroken is er toch ook niemand die jouw huis beveiligt?''

Interpolis

Waarom de vezekeraars niet staan te trappelen om iemand op Fort Oranje te verzekeren, valt te raden. In het verleden deden zich veel incidenten op de camping voor zoals caravanbranden. Bij Interpolis, waar de Pool lang verzekerd was en waar hij vorig jaar te horen kreeg dat het contract niet werd verlengd, was vrijdagmiddag niemand voor commentaar bereikbaar.

Veel moeite

Het handjevol andere bewoners op Fort Oranje - dat net als Kakolewski eigenaar van de grond zijn onder hun chalet of stacaravan en daarom niet van Fort Oranje gezet kunnen worden - hebben wél een inboedel- en brandverzekering.

,,Maar vraag niet hoeveel moeite dat gekost heeft'', vertelt Frenk van Bommel. ,,Ons wilden ze eigenlijk ook niet hebben. Pas nadat we een bezwaarschrift hadden ingediend, werden we weer toegelaten. Maar kijk, wij kunnen ons goed uitdrukken, dat is voor deze man wat moeilijker.''

Om zichzelf te beschermen hebben de bewoners nu zelf maar de handen ineen geslagen. Van Bommel: ,,We hebben een soort buurtapp met elkaar. Als het even kan loop ik 's avonds met mijn hond een ronde langs de caravans die er nog staan om de boel een beetje in de gaten te houden. En zie ik wat verdachts, dan geef ik dat direct door.''