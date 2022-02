Laat je tuin eens vier seizoen verwilderen

Daarnaast is februari op de sociale media uitgeroepen als de maand van de hashtag #kleurindenatuur. Het wordt trouwens nog mooier: er is weer een nieuw citizen science project. De Nederlandse naam voor citizen science project is burgerwetenschap.

Het bekendste project is de nationale tuinvogeltelling. Het nieuwe burgerwetenschap project heeft als titel De Wilde Tuin! Mijn vrolijkheid wordt alleen maar groter als ik dat lees en aan de andere kant denk ik: eindelijk!

De Wilde Tuin

Dit burgerwetenschap project roept tuinbezitters in heel Nederland op om gedurende vier seizoenen een stukje tuin te laten verwilderen. Tuinliefhebbers die verder durven te gaan, mogen wat mij betreft de hele tuin laten verwilderen.

Maar goed, een stukje mag ook en dat betekent geen onkruid meer wieden, zeker geen Roundup meer gebruiken of andere giftige zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen, niet sproeien, uitgebloeide stengels laten staan et cetera. Zo krijg je meer biodiversiteit. Ik ben benieuwd of er onder de lezers van BN DeStem Wilde Tuinders ontstaan. Laat het mij maar weten.

Verlangen

Het project de Wilde Tuin is afgelopen zaterdag begonnen en de initiatiefnemers zijn NRC Handelsblad en Tilburg University. Zij vragen zich af waar dat verlangen vandaan komt om alles in de tuin strak en netjes te willen houden. Die vraag heb ik al jaren. In de jaren 80 van de 20ste eeuw woonde ik met mijn gezin in België en daar is het wilde tuinverhaal voor ons begonnen.

Voorzichtig kwamen de buren in het begin vragen of we onze tuin wat netter wilden houden, later kwamen de docenten biologie in mijn tuin biologie lessen draaien. Het kan verkeren.

Inmiddels is een website over het Wilde Tuinproject live. Ga eens kijken en wie weet wordt u een wilde tuinder en steekt u de buren aan.