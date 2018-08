Laat Brabant de Markhoeve verkrotten?

Dat laat Ton Braspenning weten, in een van zijn laatste kritische acties als lid van Provinciale Staten voor het CDA. Op vrijdag 31 augustus neemt de politicus afscheid van de Brabantse volksvertegenwoordiging. Dat is omdat hij in juni als wethouder in Alphen-Chaam aan de slag is gegaan. Overigens ligt Strijbeek ook in die gemeente.