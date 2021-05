Laarzenpad gaat Ulvenhoutse bos met Mastbos verbinden

De nieuwe wandelverbinding tussen het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos is een initiatief van de Vereniging Markdal. De vereniging bezit gronden tussen de Bieberglaan in Breda en het Markdal in Ulvenhout. Wandelaars die uit het Ulvenhoutse Bos komen, net voorbij de bebouwing van de Bieberglaan, kunnen hier oversteken om via het nieuwe Laarzenpad door de velden en akkers naar het Sulkerpad in Ulvenhout te lopen. Het pad komt uit ter hoogte van de pluktuin van Wortels in Breda.