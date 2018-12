Laaggeletterden hebben in Breda een hekel aan Jip en Janneke

BREDA - Om erin te komen eerst even dit: als we een dermatoloog eens gewoon ‘huidarts’ gingen noemen. Wilma is vóór: ,,Brabanders die het aan hun dèrreme hebben, hoeven zich dan niet meer te vergissen.” Waarmee meteen gezegd is dat taal geen doolhof zou moeten zijn, laat staan een labyrint.

Begrijpelijk en leesbaar zijn dus de artikelen die onder de vlag van Zorg voor elkaar Breda in het Stadsblad verschijnen. Wilma zit als professional de redactievergaderingen van louter vrijwilligers voor. Niet alleen de auteurs schuiven vandaag aan. ‘Taalambassadeurs’ lezen de stukken door, voor ze naar eindredacteur Johan gaan.

Anita is zo’n kritische lezer. Ze noemt zichzelf ‘ex-laaggeletterde’. De dertig was Anita al voorbij toen ze grip op het Nederlands kreeg. Op het speciaal onderwijs had huishoudkunde nu eenmaal meer prioriteit dan Nederlands. Inmiddels leest Anita de thrillers van Dan Brown. Maar ze houdt nog altijd halt bij woorden waar zogenaamde hooggeletterden aan voorbij razen. En dat is leerzaam.

Zo noemt Anita een apostrof een ‘komma in de lucht’. Soms is het er maar eentje, maar je ziet er ook wel eens twee naast elkaar. Waar is dat goed voor, vraagt Anita zich af. Leestekens blijken obstakels voor laaggeletterden te zijn. Anita struikelt bij het hardop voorlezen ook over een afbreekstreepje. ‘Een beschuldi-gende vinger’ ziet er met zo’n streepje halverwege heel raar uit.

Quote Dat zeg ik steeds tegen mezelf: ‘Nederlands is makkelijk’. Maar eigenlijk is het moeilijk Fotograaf Moulham

Het is gezellig. Een boterletter in de vorm van een M wordt aangesneden. Het bloknootje van Moulham, die de foto’s bij de interviews maakt, ligt naast zijn kopje koffie. Gevlucht uit Syrië beschikt hij in drie jaar tijd hier al over een rijke woordenschat. Het mooiste woord in het Nederlands vindt hij ‘makkelijk’. ,,Dat zeg ik steeds tegen mezelf: ‘Nederlands is makkelijk’. Maar eigenlijk is het moeilijk.”

Taalambassadeur Christ worstelt met de woorden sinds hij een herseninfarct kreeg, tien jaar geleden. Hij is de schaamte voorbij, al zegt hij nog geregeld ‘sorry’ als een woordconstructie hem te machtig is. ,,Daar zijn wij jou juist dankbaar voor”, zegt Wilma. ,,Want dan weten wij weer dat het anders moet.” Zo verandert in het interview met een veteraan, die overigens nooit gevochten heeft, ‘tropenuitrusting’ in ‘uitrusting voor de tropen’.

Praat ze niet van Jip en Janneke. ,,Daar heb ik zo’n hekel aan”, zegt Anita ongemeen fel. ,,Wij zijn geen kinderen. Wij zijn volwassenen.” Simpel schrijven is juist heel slim schrijven. Elk woord moet raak zijn.

Quote Wij zijn geen kinderen, wij zijn volwasse­nen Taalambassadeur Anita