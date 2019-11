La Vuelta Holanda... Die naam zou niet moeten mogen

De naamgeving van die Spaanse wielerwedstrijd is de fracties namelijk compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Het idee dat er heel de tijd sprake is van ‘Holanda’ doet namelijk geen recht aan Brabant. Alsof Holanda heel Nederland is, in plaats van een in twee delen geknipte provincie. ,,We moeten maar eens beginnen met het consequente en correcte gebruik van onze landsnaam: Nederland’’, stond in een motie die in stemming werd gebracht.