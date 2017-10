Kwekers richten blik op Oost-Europa, internationale handel steeds belangrijker

ZUNDERT - Eindeloze gangen met stands en een heuse press room vol met journalisten. De vakbeurs Groot Groen in Zundert pakt het groots aan. De voertaal van de perspresentatie is in het Engels, want de internationale handel in bomen en planten wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse kwekers.

Beursvoorzitter David Bömer zegt dat de kwekers, waarvan er enkele honderden in de regio Zundert gevestigd zijn, baat hebben bij het verstevigen van de internationale contacten. “De branche is veelzijdig. Per product zijn er aparte markten. Het is goed om op deze manier kennis uit te wisselen. Europa is voor ons vanwege het gunstige klimaat het kern-afzetgebied. Tegelijkertijd zoeken we naar nieuwe producten. Het Zundertse Special Plant bijvoorbeeld heeft een theeplant ontwikkeld die het ons klimaat goed doet. Dat kunnen we op een beurs als deze onder de aandacht van handelaren en de internationale vakpers brengen.”

Gezonder

Secretaris en brancheaccountant (ABAB) Frans van Wanrooij zegt dat de boom- en plantenkwekersbranche een stuk gezonder is dan in de crisisjaren. “Vraag en aanbod zijn nu beter op elkaar afgestemd”, zegt hij.

Maar de ingrijpende politieke ontwikkelingen in Europa hebben ook zo hun invloed. Een Britse journalist vraagt niet zonder reden naar het effect van de Brexit op de branche. Anders dan in voorgaande jaren is er deze keer geen enkele Britse kweker naar Zundert getogen. Van Wanrooij in het Engels: “Het is jammer dat de Britten vertrekken. We willen hen in de Europese Unie.”

De Brexit is een dissonant in het goede nieuws over de sector. Van Wanrooij: “Voor de handel is het zeker niet goed. Er is duidelijk minder handel op het Verenigd Koninkrijk dan een jaar geleden. En deze beurs laten ze schieten. Als verklaring horen we dat de onzekerheid over de toekomst hen parten speelt. Er is terughoudendheid aan beide kanten van het water.”

Oost-Europa

Maar lang treuren doen de kwekers niet. “De Britten blijven weg, maar we hebben meer handelaren uit België, Duitsland en Polen. De blik van de Nederlandse kwekers is gericht op Oost-Europa en Turkije. Daar zit de groei”, zegt Van Wanrooij.

Een rondgang langs de eindeloze rijen stands, de gratis plattegrond is geen overbodige luxe, bevestigt dit. De Zundertse coniferenkweker Erik van Dijck exporteert veel naar Oost-Europa waar de conifeer nog ‘hot’ is. “Tijdens de crisis heb ik mijn areaal ingekort. Dat had ik beter niet kunnen doen. Het duurt een paar voor de productie weer op peil is. Het gaat erg goed nu.”