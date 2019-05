Kwekerij opgerold op zolderverdieping Laurenz Haarstudio in Breda

Wijkver­nieu­wing Heuvel rukt op: nu zijn de Peutzflats aan de beurt

7:00 BREDA - De wijkverniewing in de Heuvel in Breda dendert voort. Met groot materieel is begonnen met de sloop van de zes blokken met karakterisitieke Peutz-flats aan de Roggeveenstraat, Hudsonstraat en aan het Planciusplein. Er wordt tot aan de bouwvak gewerkt, eind dit jaar komt de slopershamer dan aan op het Planciusplein.