Kwartier gratis parkeren nu in tien Bredase straten

BREDA - In tien Bredase straten waar mensen moeten betalen om te parkeren, is inmiddels het systeem ingevoerd waarbij het eerste kwartier gratis geparkeerd kan worden. In zeven straten kon dat al langer en sinds dinsdag kan dat ook in de Wilhelminastraat, Ginnekenweg en Ginnekenmarkt.

Het gratis kwartiertje werd in 2016 ingevoerd in vijf aanloopstraten in het centrum: Boschstraat, Haagdijk, Korte Boschstraat, Nieuwe Haagdijk en Nieuwe Ginnekenstraat. Later kwamen daar het Pastoor Pottersplein en de Speelhuislaan in de Belcrum bij.

Ondernemers in die (winkel)straten hadden daar voor gepleit omdat in de aanloopstraten veel mensen slechts kort parkeren om even een boodschap te doen. Een kwartier gratis parkeren is dan niet alleen klantvriendelijk maar vergroot ook het aantal bezoekers en de omzet in de winkels.

Dat er nu drie straten bij zijn gekomen, vloeit voort uit het coalitieakkoord dat vorig jaar werd gesloten in Breda. “We moesten eerst enkele juridische zaken regelen en daarna moesten automaten worden aangepast. Vandaar dat het tot nu geduurd heeft,” verklaart wethouder Greetje Bos.

De komende twee zaterdagen zullen bezoekers van de drie straten door promotieteams geattendeerd worden op het nieuwe systeem. Zij zullen mensen ook, waar nodig, helpen bij het parkeersysteem. Vorig jaar is in de stad het kentekenparkeren ingevoerd, waarbij mensen geen kaartje meer krijgen maar alleen hun kenteken hoeven in te voeren bij een automaat. Veel mensen hebben daar nog moeite mee. “Bij een wijziging is altijd een periode van gewenning nodig,” erkent Bos. “Maar uiteindelijk is het makkelijker voor de mensen.”