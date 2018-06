Kwart miljoen sponsorgeld Tools to Work

Restaurant De Buren verhuist naar voormalig Rabobank­pand in Terheijden

25 juni TERHEIJDEN – Mensen entertainen en verzorgen zat er al vroeg in. Zo liep Sander Fuik (29) uit Terheijden op jonge leeftijd al op verjaardagen rond met hapjes. Hij is sinds kort de nieuwe eigenaar van het voormalige Rabobankpand in Terheijden. Dit wordt de nieuwe locatie van zijn restaurant De Buren. ‘Het is de A-locatie'