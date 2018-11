Kwaliteit ijsbaan Breda holt achteruit, schaatsclubs luiden noodklok

Dat schrijft Teun Schipbouwer namens dertien schaatsclubs aan burgemeester en wethouders van Breda. De kunstijsbaan die in 2001 is geopend voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat komt onder meer omdat de baan in eerste instantie vooral is gebruikt door langebaan- en marathonschaatsers. De afgelopen jaren doken er ook steeds meer shorttrackers en ijshockeyverenigingen op, met als gevolg dat er steeds meer vraag is naar kleedruimtes. Vergelijkbare ijsbanen in Nederland beschikken vaak over twee keer zo veel ruimte, zegt Schipbouwer. Hij ziet dat steeds meer schaatsers zich aan deze situatie ergeren: ,,En gezien de groeiambitie van ijshockey in Breda zullen de problemen alleen maar toenemen.’’