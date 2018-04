Kwalijke fouten gemaakt, maar raad Baarle-Nassau blijft unaniem achter burgemeester De Hoon-Veelenturf

Motorrij­der rijdt 70 kilometer te hard op Emerpark­laan in Breda, politie vordert rijbewijs in

17:12 BREDA - Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij woensdagmiddag een flinke snelheidsovertreding beging. Op de Emerparklaan in Breda vlamde hij met 120 kilometer per uur over de weg heen.