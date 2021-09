Kunstroute Haagse Beemden: weer inspiratie en vlinders

BREDA - Na twee keer te zijn uitgesteld was zondag de elfde editie van de Kunstroute Haagse Beemden. Het perfecte weer hielp de kunstenaars aan een flinke toeloop. Op 18 locaties verspreid over de wijk konden de 22 deelnemers eindelijk laten zien wat ze op creatief gebied kunnen. ,,Het is spannend om weer te kunnen exposeren.’’

De plekken waar werd geëxposeerd, waren al even divers als de kunstwerken. Van monumenten tot huiskamers. Maar waar je ook kwam: het gevoel dat de wereld weer open gaat, was overal te proeven. William van der Zanden had in het kapelletje aan het Moerenpad een rustiek plekje voor zijn extraverte schilderijen. ,,Het moet er wel af spatten, ja’’, laat hij zijn blik over de werken gaan. Zijn expo heet ‘Icons of Breda’, met naast een schilderij van de Grote Kerk een uitstapje naar Freddie Mercury. De Queen-zanger zou vandaag 75 zijn geworden. ,,Ook een icoon’’, aldus de man die hem portretteerde.

Volledig scherm Er doen 21 kunstenaars mee aan de kunstroute Haagse Beemden die voor het eerst in twee jaar weer doorgaat. © Pix4Profs-Ron Magielse

Spannend om te exposeren

Enthousiast vertelt de schilder over zijn manier van werken, blij als hij is dat hij weer ‘naar buiten kan’. ,,Ik vind het spannend om weer te kunnen exposeren. Heel stom; ik had tijdens corona ook helemaal geen inspiratie. Net of het niet mocht. Andere kunstenaars waren juist heel productief. Ik was in die periode ook helemaal niet tevreden over mijn werk. Nu wel. Dan laat ik het even met rust, en kom ik later weer terug en vind ik het ‘af’. Dat gevoel heb ik lang niet gehad. Nu voel ik me weer als een kind in de speeltuin, met vlinders.’’

Voor Van der Zanden heeft deelname aan de Kunstroute duidelijk meerwaarde: ,,Ik woon al lang in de wijk, en ik vind het een eer om te worden uitgenodigd. Ik heb de andere kunstenaars ook bezocht, natuurlijk. Zo voed je elkaar, je leert van elkaar. Dat resoneert.’’ Het aantal bezoekers was lastig in te schatten, maar alleen in het buurthuis kwamen er al zo’n 250 over de vloer. Ook burgemeester Paul Depla deed een deel van de Kunstroute.