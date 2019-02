Kunstproject station Breda: tekst moet reacties uitlokken van studenten St. Joost

BREDA - Een tekst in twee delen, die reacties tussen lezers moet uitlokken. Dat is de inhoud van een tijdelijke expositie in een leegstaand pand op de hoek van het NS-station, die vrijdagmiddag is geopend. De installatie is verzonnen en gemaakt door vijftien studenten van kunstacademie AKV St. Joost.

Wethouder Marianne de Bie (Cultuur) opende de expositie door de lampen aan te steken die de twee tekstborden verlichten. Hoewel de ruimte, aan de centrumkant tegenover het bankgebouw, niet toegankelijk is, ziet De Bie het wel degelijk als kunst in de openbare ruimte. "En dat mag er altijd meer zijn", zei ze in haar openingspraatje. “Een installatie als deze zet je toch even op het verkeerde been. Morgen loop je er weer langs en heeft het weer een ander effect. Mensen praten hier over, en dat is een goed effect.”

Permanent museum?

De ruimte waarin de tekst staat, is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Al sinds de oplevering van het stationscomplex staat het leeg. Dit is de tweede tijdelijke expositie die er te zien is, na 'Mantel der Liefde' van de Bredase fotografe Ilse Wolf. De Bie: "Wij zien dit graag, dit soort invullingen. Zo'n kale ruimte is ook maar suf. Misschien moeten we hier toch maar een permanent museum van maken." Die laatste opmerking zal ze niet echt menen, maar ze is blij met de zichtbaarheid van het werk van de studenten. "Jullie zijn onderdeel van de stad, we maken graag gebruik van jullie 'jonge brains'."