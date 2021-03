Kunstijsbaan Breda twee weken langer open

Normaal gesproken is de de ijsbaan geopend van de tweede zaterdag in oktober tot de tweede zondag in maart. ,,Dan zie je dat er na carnaval een serieuze dip is in de bezoekersaantallen. Dit jaar blijven we veel schaatsers trekken. Dat heeft er onder meer mee te maken dat diverse andere kunstijsbanen in Nederland dicht zijn, waaronder die van Dordrecht. We zien dat mensen zelfs tot uit Den Haag hierheen komen", aldus De Jager.