‘Kunstenaarsdorp’ Dongen staat centraal in grote expo in Stedelijk Museum Breda

BREDA - In Stedelijk Museum Breda is vanaf 12 oktober een grote overzichtstentoonstelling van ‘de schilders van Dongen’ te zien. Voor het eerst worden ruim honderd werken bij elkaar gebracht die in de 19e eeuw in en rond Dongen werden gemaakt.

Volgens het museum vertellen ze ‘het fascinerende verhaal van een van de vroegste kunstenaarsdorpen in Nederland’. Tegelijkertijd is de expositie Dongen Revisited te zien waarin tien hedendaagse kunstenaars zich spiegelen aan het werk van hun 19e-eeuwse collega’s.

Romantisch landschap

In de 19e eeuw reisden toonaangevende kunstenaars, onder wie August Allebé, Jozef Israëls, Max Liebermann en Suze Robertson naar Dongen, dat destijds nog niet was aangetast door de nieuwe tijd. De kunstenaars maakten tekeningen en schilderijen van het romantische landschap, de boerderijen en hun bewoners, en ambachtslieden zoals wevers, schoenmakers en kantklossers.

Volledig scherm Het schilderij 'Boerengezin aan de maaltijd' van Jozef Israëls zou Vincent van Gogh geïnspireerd hebben tot het maken van de 'De aardappeleters' © Stedelijk Museum Breda

De motieven op de schilderijen waren ook een inspiratiebron voor Vincent van Gogh. Onderwerpen als de boeren en de wevers nam hij over in zijn werk. Van Gogh liet zich voor De Aardappeleters inspireren door Boerengezin aan de maaltijd, een schilderij dat Jozef Israëls in Dongen maakte. Vincent schreef in 1882 aan zijn broer Theo dat hij diep onder de indruk is van de sfeer, de armoede en de emotie die uit de voorstelling spreekt. Speciaal voor de tentoonstelling heeft het Van Gogh Museum het werk geleend aan Stedelijk Museum Breda.

Volledig scherm Op het schilderij 'Spinster te Dongen' van Max Liebermann is Pietje Verhoef afgebeeld die ook wel de 'heks van Dongen werd genoemd' © Stedelijk Museum Breda

De tentoonstelling, die tot 26 januari 2020 te zien is, draagt als titel 'De heks van Dongen’, naar de bijnaam van de oude boerin Pietje Verhoef, die een geliefd schildersmodel was. De kunstenaars beeldden haar veelvuldig af, kromgebogen over haar handwerk, sjouwend met een takkenbos, als waarzegster of toverkol. Op de expo is ze onder andere te zien op het schilderij De Spinster van Dongen van Max Liebermann uit 1880.

Zundert