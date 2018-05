Kunstenaarsbasis Electron in Breda heropent met galeriecafé MotMot

BREDA - Er zitten al ruim tien jaar kunstenaars in, makers in vaktermen. Maar Electron, de vroegere electra- en schakelkastenfabriek (1958) aan de Belcrumweg in Breda, was altijd een wat verborgen plek voor het grote publiek. Daar komt nu verandering in. ,,Super spannend, we hopen dat de stad Electron gaat omarmen.''

Lisette Spee loopt warm voor de heropening komende vrijdag. De directeur van de nog jonge Stichting Beeldmakers, opgericht om het vroegere fabriekspand nieuw leven in te blazen, is deze dagen druk. Het gloednieuwe en 'prikkelende' galeriecafé MotMot waar het publiek straks terecht kan voor actuele kunst van Bredase bodem en een hapje en drankje is er bijna klaar voor.

Terrasje

,,Wat heel leuk is, we hebben ons eigen mini-terrasje'', wijst Spee enthousiast naar de grote deuren aan de achterzijde die uitzicht bieden op de kale bouwvlakte van het Havenkwartier, met op de achtergrond de behouden hallen van de voormalige machinefabriek Backer & Rueb. ,,We hebben dit stukje grond in bruikleen gekregen van Amvest'', zegt ze over de ontwikkelaar die hier met de tijd 300 woningen gaat bouwen, aan de Belcrumhaven. Electron hoort bij het rijke industriële verleden in deze hoek van wijk Belcrum. Spee: ,,Prachtig, dit is zo'n mooi postzegelgebiedje in de stad. Stiekem is dit ook één van de mooiste panden'', lacht ze.

Zestig kunstenaars

Sinds 2005 hebben zestig kunstenaars, ontwerpers en vormgevers er een huurplek gevonden, vaak ook afgestudeerden van kunstacademie St. Joost. Electron slaat met steun van de gemeente nu een professionelere weg in, minder vrijblijvend. En het pand opent dus de deuren, om het publiek deelgenoot te maken van wat de stad aan creativiteit te bieden heeft. Het galeriecafé (boven is er ook een galerieruimte) loopt over in de makershal. Daar kunnen liefhebbers een kijkje nemen, hoe er gewerkt wordt.

Speciaal voor de opening zijn beeldend kunstenaar Tom L'istelle (sculpturen) en illustrator Mieke Driessen uitgenodigd, bekend van de foomps, volkje van kleine poppetjes. Presentaties, muziek, de agenda van Electron zal vollopen: ,,Maar altijd in combinatie met cultuur.'' In ieder geval tot 2023: ,,Dan wordt dit deel van Electron afgebroken, hier komt dan een zestig meter hoge woontoren te staan. Het bakstenendeel blijft staan.'' En het galeriecafé? ,,Als het goed gaat krijgen we hopelijk een andere plek in Electron. Opties genoeg.''

Opening

Wethouder Marianne de Bie verricht vrijdag 18 mei rond 18.00 uur de heropening van Electron (de inloop is vanaf 16.00 uur). Er is een tentoonstelling, er wordt een rondleiding gegeven door de werkplaatsen, ateliers en studio's en er is muziek. De opening is tevens het startsein voor de crowdfundingactie voor herstel van de muurschildering van Gerrit de Morée in de entree van het Electron-pand. Galeriecafé MotMot is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Volledig scherm Electron aan de Belcrumweg in Breda, de heropening met galeriecafe is vrijdag 18 mei. © Palko Peeters