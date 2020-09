‘Kunstenaars die verwijderen van Destroy My Face in Breda steunen, hebben wat uit te leggen’

Dat gebeurde bij Pier15 zelf, waar op dat moment het kunstwerk van Erik Kessels werd verwijderd. Het was dan ook meer een steunbetuiging en een protest tegen de verwijdering, dan een poging om de vernietiging te voorkomen.

Architect en stedenbouwkundige Toeset, ook oud-raadslid, startte de petitie op social media woensdag.

,,Mijn doel is om de dialoog te openen, wat met de tegenstanders van het werk helaas niet mogelijk blijkt. Daarnaast zijn we benieuwd wat BredaPhoto tijdens de duur van het festival hiermee verder gaat doen. Herplaatsing van het kunstwerk, bijvoorbeeld."

Over dat laatste was Van Muiswinkel heel duidelijk: herplaatsing is niet aan de orde. ,,Erik Kessels heeft het werk specifiek voor deze plek gemaakt, ook om de verbinding te zoeken met de jongerencultuur", zei ze. Bovendien: de foto's werden in de hal met plamuurmessen van de vloer gekrabd, om in hopen van plastic snippers te belanden.

Zoals bekend ageerden vrouwelijke skaters en Amerikaanse sponsors van Pier15 op social media tegen het kunstwerk, omdat het vrouwonvriendelijk zou zijn. Daarbij dreigden de sponsors hun steun aan Pier15 te stoppen.

Dat zette de leiding van de skatehal met de rug tegen de muur. Van Muiswinkel heeft alle begrip voor de beslissing van Pier15, ,,maar ik vind het vreselijk dat het kunstwerk weggaat. Kessels wilde voor 'Destroy my Face' een plek die jongeren aansprak. Wij benaderden Pier15, en daar stonden -en staan- ze achter het kunstwerk. Het is zo ontzettend jammer dat de tegenstanders de dialoog niet aan willen gaan.”

Bruut

Toeset: ,,De eis tot verwijdering is bruut. Een kleine club mensen blijkt in staat om kunst op BredaPhoto weg te praten. En het is mijn indruk dat een groot deel van hen het werk niet gezien heeft, of zich heeft verdiept in de bedoeling van Kessels. Kunst mag schuren, mag jeuken. Doet het dat niet, dan kun je je zelfs afvragen of het 'goede' kunst is. Opvallend vind ik ook dat kunstenaars de tegenstanders steunen. Die hebben wat uit te leggen.”

Intussen gaan de vrijwilligers van Pier15 en BredaPhoto stukje voor stukje door met het verwijderen van de beelden van 'Destroy my Face'.

Daar valt niks bruikbaars meer van te maken. Hoewel? ,,Vrijdag overleg ik met Erik Kessels wat we nu gaan doen", besluit Van Muiswinkel. ,,Je zou iets met deze hopen snippers kunnen doen. Op BredaPhoto of juist ergens anders, tijdens BredaPhoto of daarna."

Teken aan de wand Pier15 kan niet bestaan zonder de sponsoring van -met name Amerikaanse- bedrijven die actief zijn binnen de wereld van de skaters. Die skaters hebben een vrijgevochten, onafhankelijk imago. Hun wereld houdt het midden tussen sport en een subcultuur, met eigen stijlkenmerken zoals kleding. Daar horen merken bij. Zolang er niks aan de hand is, zijn alle partijen blij met elkaar. Maar is er stront aan de knikker, zoals nu met de commotie rond ‘Destroy my Face’, dan is de relatie scheef en is er sprake van een machtsverhouding. Merken zijn bang voor imagoschade en dreigen om de geldkraan dicht te draaien. Bedrijfsleider Rinse Staal kan daardoor niet het achterste van zijn tong laten zien. Toch geeft hij een duidelijk signaal af. De naam van Volcom, het skatemerk en een grote sponsor van Pier15, liet hij verdwijnen achter een zwart doek. Volledig scherm Het verwijderen van het kunstwerk in Breda. Achter het zwarte doek staat de naam van de sponsor. © Joost Klaverdijk