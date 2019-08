Kunstenaar Sef Peeters (71) in Breda overleden

BREDA - In zijn woonplaats Breda is dinsdag beeldend kunstenaar Sef Peeters (71) overleden. Dat heeft het Stedelijk Museum Breda, waar op dit moment enkele van zijn werken zijn geëxposeerd, woensdag bekend gemaakt.

Peeters (In 1947 geboren in Venlo) volgde zijn kunstopleiding aan diverse academies in Duitsland en Nederland. Hij vestigde zich in 1973 in Breda. Daar was hij, behalve kunstenaar, ook docent aan kunstacademie Sint Joost.

Peeters had als kunstenaar succes. Zijn werk is onder meer opgenomen in collecties van musea als Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het Centraal Museum in Utrecht en het Zentrum für Kunstlerpublicationen in Bremen. Dichter bij huis is kunst van hem in bezit van het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum Breda.

Toch merkte Peeters zelf eens op dat hij meende te hebben gefaald als kunstenaar. Het blijkt een thema dat min of meer verscholen ligt in zijn werk. Dat lijkt toegankelijk, speels, zelfs vrolijk, maar stelt onder die eerste indruk de vraag aan de orde wat kunst en kunstenaarschap eigenlijk is. Wanneer is iemand kunstenaar? En wanneer is een kunstenaar succesvol?

Voor Breda was Peeters van groot belang. Hij maakte zich hard voor een bloeiend cultureel klimaat. Was één van de oprichters van beeldend kunstcentrum Lokaal 01, was betrokken bij de komst van Club Solo, brak tijdens de cultuurdebatten vorig jaar nog een lans voor lokale kunstenaars. En zo zette hij zich vaak in voor de Bredase kunst.

Het Stedelijk Museum Breda bereidt op dit moment een grote tentoonstelling voor met het werk van Sef Peeters. Die opent in februari 2020. Bij Raketstart, de expositie die nu is te zien in het museum en waar enkele werken van Peeters zijn te zien, is een aparte in memoriam-hoek ingericht.

De uitvaart van Sef Peeters is zaterdag 10 augustus 11.30 uur bij DELA aan de Tuinzigtlaan 41 in Breda.