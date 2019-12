Kunstenaar laat magisch licht schijnen in de Grote Kerk tijdens Betoverend Breda

Zestienja­rig meisje slaat en bijt ander meisje en schopt agent bij aanhouding in Breda

16:21 BREDA - Een meisje van 16 jaar heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag misdragen in het uitgaanscentrum van Breda. Ze raakte verzeild in een gevecht met een ander meisje én schopte een agent tegen zijn been bij haar aanhouding. Dat meldt de politie.