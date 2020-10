Kunst uit Bredase winkeletalages samengebracht in expositie Drift

Win-win

Ondertussen gaat OOg-en-blik gewoon door, zij het op een laag pitje. Niet dat Van Dooren en Coolen er niets aan doen, integendeel. "Als we de eigenaar van een leegstaand winkelpand rechtstreeks benaderen, krijgen we bijna altijd enthousiaste reacties. We zijn alleen meestal afhankelijk van makelaars, die ertussen zitten. Die zijn veel minder scheutig, helaas. En je komt er moeilijk achter wie de eigenaar is", legt Van Dooren uit. Coolen: "En dat terwijl OOg-en-blik een typisch geval van win-win is. Het fleurt het straatbeeld op, voorbijgangers komen in aanraking met Bredase kunst en het pand komt veel aantrekkelijker over. Het kost de eigenaar ook niks. Sterker nog: we maken zelfs iedere twee maanden de ramen schoon."