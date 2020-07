Kunst tegen eenzaamheid: ‘Prachtig, alleen heb ik geen idee meer welke ik heb gemaakt’

De 91-jarige Steef Muller schuifelt langs het houten kunstwerk. ,,Ik vind het prachtig. Alleen heb ik geen idee meer welke ik heb gemaakt" zegt hij. Muller geniet zichtbaar van de zon op zijn gezicht en vertelt dat hij veel moeite had met de lockdown.

,,Het is heerlijk dat ik weer naar buiten mag. Die maanden binnenzitten duurden lang. Ik heb een dochter in Spanje en alleen nog een broer, die nu niet kon langskomen. Dat was moeilijk. Ik heb hen vreselijk gemist. Verveeld heb ik mij gelukkig niet. Ik maak plezier met alle aardige dames hier.”

Positieve herinnering

Studenten van Performatory/BUAS kwamen op het idee voor het kunstwerk: ,,We hoorden over de eenzaamheid en verveling in verpleeghuizen en wilden daar iets tegen doen. En we wilden een positieve herinnering creëren in een minder leuke tijd. Doordat we niet naar de bewoners toe konden, moest het makkelijk te versturen zijn. Zo kwamen we op het idee voor de kleurplaten. Per locatie zijn 48 kleurplaten ingekleurd, die samen een kunstwerk vormen" , zegt student Sanneke Kikstra.

Quote Ik vind het prachtig. Alleen heb ik geen idee meer welke ik heb gemaakt

Ingrid Boschman, regiomanager bij Surplus, was meteen enthousiast over het idee.

,,Door de anderhalve meter afstand konden veel geplande activiteiten voor onze bewoners niet doorgaan. Met de kleurplaten konden we hen wat afleiding bezorgen. Zo konden ze op een veilige manier toch samen iets maken."

De 65-jarige Rinus Verstraeten woont pas een jaar in het verpleeghuis. Hij wijst vier kleurplaten op het kunstwerk aan die hij heeft gemaakt. ,,Vroeger was ik dakdekker en had ik niet zoveel met kunst. Mijn creatieve kant heb ik hier ontdekt. We mochten niet naar buiten. Je zit opgesloten, dus dan ga je je vervelen. De kleurplaten gaven wat afleiding toen ik mijn vrouw, dochter en kleindochter niet meer kon zien. Dat was zwaar."

Boschman zag wat de eenzaamheid tijdens de lockdown aanrichtte: ,,Er was intens verdriet bij bewoners en hun familie dat ze niet bij elkaar konden zijn. Liefde en aanraking van dierbaren is vaak het enige wat bewoners nog hebben. Velen zijn vijfentachtig jaar of ouder en als je op die leeftijd je naasten niet mag zien, laat je het leven makkelijker los. Er zijn mensen die zijn gestorven uit eenzaamheid."

Quote Vroeger was ik dakdekker en had ik niet zoveel met kunst. Mijn creatieve kant heb ik hier ontdekt. Rinus Verstraeten

Paula Ackermann, woodprint artist, drukte alle 576 kleurplaten af op hout en maakte er twaalf kunstwerken van voor alle zorglocaties.

,,Het was een dankbare klus, maar ook een arbeidsintensief karwei. We hebben zeshonderd blokken hout gezaagd en geschuurd. Bewoners mochten hun eigen invulling aan de kleurplaat geven, dus van tevoren weet je niet hoe het totaalplaatje eruit komt te zien. Iedereen heeft andere materialen gebruikt en dat maakt ieder schilderij uniek.”

Heftige tijd

,,Hij krijgt een mooi plekje in de centrale hal" , zegt Boschman.

,,Een bijzondere herinnering aan deze heftige coronacrisis", besluit de regiomanager.