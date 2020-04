Kunst school Keermanslaan blijft na sloop deels behouden

In het schoolpand in het Ginneken, waar na de mavo een tijdlang de dependance was gevestigd van KBS Laurentius, woonden tot voor kort krakers. Die vertrokken op 20 maart, waarna het gebouw woon-onklaar is gemaakt als opmaat tot sloop. Op de plek van de school komen 32 appartementen en tien grondgebonden woningen.

Lot kunstwerken

Nu de sloop eraan zit te komen, zijn er zorgen in Breda over het lot van de kunstwerken in en rond de school. Voormalig docent tekenen en kunstbeschouwing Arthur Brouwers uit Breda weet dat er al één werk weg is: ,,De gezandstraalde ramen van Piet Verster.” Een onopvallend kunstwerk dat kapot is en verdwenen.

Een tweede kunstwerk, een stalen object van Kees Keijzer is ook verdwenen. Maar, zo zegt Paul van Heteren van PvH Vastgoed, één van de ontwikkelaars van de nieuwbouw: ,,Dat werk bestaat nog. Het is opgeslagen in het gemeentedepot om straks, als de nieuwbouw klaar is, een nieuwe plek te krijgen in de openbare ruimte.”

Mozaïek

Dan blijft er nog één werk over: een meterslang mozaïek waarin beeldend kunstenaar Janus Nuiten de sterrenbeelden heeft verwerkt. Het bevindt zich in het schoolgebouw.

Van Heteren weet het en meldt dat hij serieus heeft gekeken of dat kunstwerk in zijn geheel of gedeeltelijk behouden kon blijven. ,,Helaas is dat ondoenlijk", zegt hij. ,,Het is muurvast aangebracht in twee zware, betonnen balken. De constructie laat het niet toe het gebouw te slopen, zonder het werk te beschadigen. Dat is technisch op geen enkele manier haalbaar.”