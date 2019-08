Kunst in Breda? Het is om dizzy van te worden!

columnDizzy moet weg. Dizzy is het witte beeld dat op de hoek van de Wilhelminasingel in de tuin staat van De Keyser Assurantiën. Die verzekeraar beheert dat stukje groen, maar Breda is eigenaar. En die wil van het kunstwerk af.

Dat is niet voor niets, zegt Breda. Het kunstwerk, dat toenmalig burgemeester Peter van der Velden in 2009 tijdens het jazzfestival feestelijk doopte, voldoet volgens de gemeente niet aan het kwaliteitsniveau dat Breda nastreeft.

Maar wat is dat kwaliteitsniveau? Volgens een artikel in deze krant kreeg de maker van Dizzy, Rogier Ruys, te horen dat ‘de gemeente kiest voor professionele kunstenaars met werk waarvan de kwaliteit door deskundigen wordt erkend’.

Criteria

Er is dus een groepje kunstkenners dat voor ons bepaalt wat in Breda wel of geen goede kunst is. Ergens begrijp ik dat het geen potje moet worden, maar ik vraag me wel af welke criteria die deskundigen erop nahouden.

Kunst in de openbare ruimte maakt vaak de tongen los. Wat de één mooi of goed vindt, is in de ogen van een ander juist spuuglelijk en slecht.

Neem Big Funnelman. Dat is die rode man die als aanklacht tegen de consumptiemaatschappij als vetgemeste gans met een trechter in de mond langs de A27 ligt. In 2017 werd dat beeld in het radioprogramma van Edwin Evers genomineerd als lelijkste kunstwerk van Nederland. Drie jaar eerder was het nog uitgeroepen tot ‘icoon van Breda’. Zo zie je maar weer: over smaak valt niet te twisten.

Wazig

Als ik nadenk over kunst in Breda, blijft voor mij wazig waarom het ene beeld wel, en het andere kennelijk niet goed is. Dat het van de hand moet zijn van een professional lijkt mij kul. Er staan wel meer kunstwerken in Breda die door een autodidact zijn gemaakt.

Maar wat dan? Moet het verheffen? Dan snap ik Sinte Juttemis in de Ridderstraat niet. Moet het een lokaal verhaal vertellen? Wat doet dat Offer van Isaäc dan op de Vlaszak? Of gaat het om schoonheid? Maar is de brakende Walger in de Kloosterlaan dan mooier dan Dizzy?