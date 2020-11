Kunst? Die wordt in Breda gratis in de etalage gezet

BREDA - Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar na dit weekend heeft Breda weer een etalage waar non stop gratis kunst is te zien van jonge, aanstormende of nog onbekende makers.

Het is een oud, maar niet vergeten project van de Bredase stichting IDFX. Vanaf 1995 huurde die een etalage in het vroegere station van Breda. Maandelijks werd die gevuld met steeds weer andere kunst.

Gevestigde namen

Aanvankelijk waren het met name studenten van de Bredase kunstacademie St. Joost die zo een kans kregen te laten zien wat ze maken. ,,Maar het project was zo succesvol, dat in de loop der jaren steeds meer gevestigde namen de etalage wilden vullen”, zegt Dorien Eggink van IDFX.

Maar liefst 137 mini-exposities waren op die manier in de stationshal te zien. Tot: ,,Ja, tot het oude station werd gesloopt en het nieuwe werd gebouwd.” Het was 2014. Eggink was toen nog hoopvol: ,,In het nieuwe station komen we gewoon terug met de etalage”, zei ze destijds.

Bredase boulevard

Helaas: ,,Dat viel niet mee”, vertelt ze nu, zes jaar later. Wisselende contactpersonen, hoge huren (al stonden winkels leeg) zelfs het ontbreken van een geschikt te maken bezemkast: ,,Het lukte maar niet een nieuwe plek te huren. Slechts één keer hebben we nog een expositie kunnen houden in het nieuwe station.” Daar bleef het bij.

Nu komt dan toch eindelijk de etalage terug. Alleen: ,,Niet meer in het station”, zegt Eggink. Wel op een andere topplek, vindt ze zelf. ,,Aan de Veilingkade. Langs de openbare weg.” Een stukje Breda, dat: ,,Zich langzaam aan het ontwikkelen is tot een echte boulevard. Helemaal sinds er een brug over de haven ligt, zie je hier steeds meer mensen lopen.”

Vierkantje

IDFX deelt op Veilingkade 8 al een expositieruimte met de stichting KOP. ,,Die is heel klein. We kunnen er, helemaal nu, tijdens de coronatijd, vrijwel niemand ontvangen.” Jammer: ,,Want we laten graag kunst zien.” Zo kwam het idee om het stof van het vroegere project af te blazen en aan de straatkant van hun pand een verdiepte, verlichte etalagekast te maken van een vierkante meter.

‘t Vierkant, is de naam van de nieuwe etalage. Zondagmiddag wordt hij geopend. Met als eerste een mini-expo van Yanick van Gastel uit Breda.