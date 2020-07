Kuifje en het Begijnhof: stripschilderijen over Breda in Stadsgalerij te zien

BREDA - Kuifje bij het Begijnhof, Suske en Wiske bij het Kasteel van Jan van Polanen. ,,Zie het als een vrolijke tocht door de geschiedenis van Breda, aan de hand van monumenten.” En die tocht, aan de hand van kunstschilder René van der Heijden, is nu te zien in de Stadsgalerij.

Kunstschilder René van der Heijden is in zijn werkruimte omringd door kleurrijke werken die het Breda van vroeger en nu laten zien, in de setting van bekende en minder bekende stripfiguren. De schilder (67) is sinds zijn studie aan St. Joost verknocht aan de stad, met name de monumenten.

,,Breda is een mooie stad, met een roemrijke geschiedenis. Er is nog heel veel moois over, maar een groot deel is verdwenen. Dat wil ik waar ik kan in mijn werk laten terugkomen, op basis van archiefmateriaal. Zo werk ik nu aan een schilderij over het Speelhuis, met Napoleon in de voorgrond. Die is ook een keer in Breda geweest.”

Bloody Mary in de Boschstraat

Een tafereel uit de Vikingtijd is de oudste referentie aan de stad, het Chassé Theater de meest recente. ,,Getekend in de stijl van Joost Swarte, die ik heel erg bewonder. Ook een undergroundheld als Robert Crumb, bekend van Fritz the Cat, zit er bij. Historische figuren met hun oorsprong in Breda komen ook voorbij. Bloody Mary met haar cafeetje in de Boschstraat, Elvis-manager Colonel Parker.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Kunstschilder René van der Heijden exposeert zijn werk tot en met 2 augustus in de Stadsgalerij. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Al met al neemt Van der Heijden zo’n veertig schilderijen mee naar de Stadsgalerij. Naast de ‘strips’ maakte hij ook ander werk over de stad, zoals een staatsieportret van Willem-Alexander op het Kasteel. Zijn jongere versie rijdt in hetzelfde werk paard in de tuin.

Bekende elpeehoezen

,,Al mijn werk over Breda is op feiten gebaseerd, en op bestaande plekken. Voor iedere Bredanaar herkenbaar. En het is heel toegankelijk, dus ook leuk om je kinderen zo door de geschiedenis van de stad te leiden.” Ideeën voor meer werk borrelen altijd: ,,Het lijkt me ook geweldig om bekende elpeehoezen naar Breda te ‘vertalen’. Zoals de Beatles op het Abbey Road zebrapad, maar dan op de Baronielaan.”

De expositie in de Stadsgalerij aan de Vlaszak is vanaf dinsdag tot en met 2 augustus te bezoeken.

Volledig scherm Kunstschilder René van der Heijden exposeert zijn werk tot en met 2 augustus in de Stadsgalerij. © Foto Jan Stads / Pix4Profs