Kruising Dr. Struyckenstraat in Breda: geen rotonde

Geen reserveonderdelen meer

Rotonde is geen optie

Omdat de gemeente dit jaar begint met de vervanging van het riool in een deel van de Dr. Struyckenstraat, is het ook mogelijk om de kruising opnieuw in te richten. Er is onderzocht of het zin heeft om de verkeerslichten voor altijd te verwijderen. Dat is eerder ook gedaan op de kruising van de Dr. Struyckenstraat met de Oranjeboomstraat. Maar het is geen goed alternatief, omdat het te druk is en er te veel kruisende verkeersstromen zijn. Dat is ook de reden waarom een rotonde geen optie is.