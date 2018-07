Kroeten Breda: al twee jaar sukkelen met 'onveilig' balkon

BREDA - Prachtig uitzicht, zeker. De balkondeuren open, het water in de nog betrekkelijk nieuwe wijk Kroeten in de Haagse Beemden pal voor de deur. Lekker wonen, tweede verdieping. Alleen dat balkon. ,,De constructie is kennelijk niet veilig. We zitten er al twee jaar mee.''

Mark Moezelaar en partner Carlo Vissers (beiden 34) kochten het appartement aan de Waterweegbree acht jaar geleden. Op 8 juli 2016 viel een onheilspellend bericht van de gemeente Breda op de deurmat: 'Balkons voldoen niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit'. ,,We maken er nog steeds gebruik van hoor. We zijn niet zo bang aangelegd'', zegt Mark. ,,Je ziet er ook niks aan, alles ziet er netjes uit. Maar we willen graag verhuizen naar het centrum, willen ons appartement te koop zetten. Dat maakt het wel lastig.''

Bouwtekening

Het begon allemaal met een buurman die balkonbeglazing wilde aanbrengen. De bouwtekening ging naar de gemeente en daar schrokken ze zich rot. De wapening ontbreekt op de tekening. De vraag is, is dat ook echt zo of is het een hiaat in de tekening? Toezicht en handhaving schreef uit voorzorg vijftien bewoners aan, juli 2016: 'Er zijn grote vraagtekens bij de koppeling van de balkons naar de vloer. Wij kunnen niet voor uw veiligheid instaan en adviseren u per direct de balkons niet te betreden totdat er meer duidelijkheid is'. En dan is het spel op de wagen.

Het complex is in 2003 gebouwd in opdracht van Heja Projectontwikkeling, bekend van de Eurotoren en het Stadionkwartier. Heja ging in 2012 failliet. De Vereniging van Eigenaren, gelinkt aan een makelaarskantoor in Zevenbergen, schakelde een advocaat in om de aannemer uit Vught aansprakelijk te stellen. De aannemer wees dat af en er volgde een periode van heen en weer schrijven. Tot ergernis van de gedupeerde bewoners bleef een oplossing uit.

Toch een deal

Tot april 2018: er ligt een voorstel om bij drie balkons boringen te doen om te kijken of de aanhechting deugt. Zoniet, betaalt de aannemer het onderzoek en herstel. Deugt de aanhechting wel zijn de kosten voor de verzekering van de VvE. Mark Moezelaar is er blij mee: ,,Maar wanneer het onderzoek gebeurt, dat weten we dus niet. We zijn het spuugzat inmiddels.''

De bestuurder van de VvE is onbereikbaar. Ook bij de aannemer valt op dit moment geen reactie te krijgen. Een woordvoerster van de gemeente meldt dat de VvE samen met onder anderen de constructeur en architect een oplossing zoekt en kijkt naar het type balkon. De gemeente wacht 'aanvullende onderzoeken en een herstelplan' af. ,,Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle zorg gaat naar de kwaliteit van de onderzoeken en men geen risico’s neemt ten aanzien van de constructieve veiligheid.''