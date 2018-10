BREDA - Eigenaar Louis van Hal van café 't Pumpke in de Visserstraat is zondagmiddag overleden. De ‘laatste’ Bredase kroegbaas die nog een café in eigendom had is 84 geworden. ,,Hij heeft zijn leven gegeven aan zijn café", zegt zijn goede vriend John Bodart.

Louis van Hal stond vanaf 1966 achter de bar van het bruin café. Na het ontslag bij stomerij Palthe kocht hij het café in de Visserstraat van zijn spaargeld. ,,Mijn boekhouder zei: ‘Doen! Daar ben ik hem nog dankbaar voor”, zei hij in een interview in deze krant vorig jaar. Twee jaar geleden ontsnapte de kroegbaas na een hartaanval aan de dood. Toen vond Bodart hem net op tijd in het café.

,,We zagen het nu wel wat aankomen.” Na een val was hij vanaf 5 juni bedlegerig geraakt. Samen met een groepje trouwe vrienden hebben ze het laatste half jaar voor de alleenstaande Van Hal gezorgd. ,,Hij is langzaam afgetakeld. Vorige week moest hij naar het ziekenhuis vanwege kortademigheid. Zijn longen en botten waren aangetast door kanker. Hij heeft lang gevochten, maar de laatste dagen vond hij het wel goed.”