Kritiek op reddingsbrigade Galderse Meren: ‘Ze houden toezicht bij de verkeerde plas’

Dit weekend zijn in Nederland meerdere zwemmers dood uit het water gehaald, onder meer in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. In de Galderse Meren dreef een meisje bewusteloos in het water waarna ze door omstanders is gered en gereanimeerd. ,,Het duurde een eeuwigheid voordat er hulp kwam”, zeggen broer en zus Leroy en Sharise Grootfaam, die de reddende hulp boden.