Kritiek in Breda-Noord over uitspraak ‘rustige’ jaarwisseling

,,Dan moet Paul Depla de komende jaarwisseling eens in de Hoge Vucht doorbrengen. Ik hoor van meerdere mensen dat het er niet te harden was’’, stelt ene Karel Jansen op facebook. Anderen spreken over door zwaar vuurwerk gesprongen vernielde ruiten in in aanbouw zijnde woningen aan de Rombout Keldermansstraat in Breda-Noord.

Depla baseerde zijn mening op het aantal incidenten dat bij de politie in Breda rond oud en nieuw binnenkwam. Dat lag dit jaar met 46 meldingen een stuk lager dan bij de vorige jaarwisseling (57). Dieptepunt waren dit jaar een meisje dat gewond raakte door een ontplofte mortierbom in de Haagse Beemden en boa's die bekogeld werden in de Hoge Vucht.

Navraag bij diezelfde politie leert dat het aantal meldingen van vuurwerkoverlast in de Hoge Vucht verder beperkt bleef. ,,Wel kregen we in de oudjaarsavond nog een melding van de mensen van stadstoezicht dat er mogelijk problemen op komst waren bij de Rombout Keldermansstraat omdat zich daar om elf uur ’s avonds veel jongeren zouden verzamelen. We zijn daar gaan kijken, maar troffen niets aan’’, aldus politiewoordvoerder Eric Passchier. Maar dat geringe aantal meldingen zegt volgens Passchier niets over de beleving van mensen. ,,Wat de een overlast noemt, daar haalt een ander zijn schouders over op.‘’