Kringloopwinkel is plotseling chique galerie: Kunstwerken voor een prikkie

,,Het is mooi spul”, zegt Emmaus-medewerker Roeland Beusink. De vrijwilliger heeft er kijk op. Beusink heeft een opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam gevolgd. ,,Ik ben alleen geen kunstenaar geworden", zegt hij met een glimlach. Samen met medewerker Caroline van Leeuwen is Beusink verantwoordelijk voor de verkoop van de schilderijen. De werken hangen aan de muren of staan met stapels op de grond in een van de vroegere Mermans-panden aan de Veilingkade in Breda. Het meeste staat in de opslag. ,,Ik ben er trots op dat we zo'n mooie collectie bij Emmaus hebben", zegt Van Leeuwen.