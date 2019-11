Krijgt zuster Pop een straat in Breda?

BREDA - Tijdens de Tweede Wereldoorlog ving zuster Pop in haar kindertehuis aan de Baronielaan elf Joodse kinderen op. Ze redde hun leven. Reden genoeg om in Breda een straat naar haar te vernoemen. Krijgt zuster Pop een eigen straat?

Gerard Otten, lid van Werkgroep Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente Breda, aarzelt als hij de vraag krijgt voorgelegd. Zuster Pop, beaamt hij, dreigde een beetje in de vergetelheid te raken. Tot Harrij del Canho enige tijd geleden over haar vertelde in deze krant. Del Canho is één van de elf kinderen die zijn leven mede heeft te danken aan de inzet van zuster Pop.

Zuster Pop (geboren in 1891 als Catharina Pop) was een protestantse zuster, een diacones. Zij had haar tehuis aan de Baronielaan 303. Hoewel Del Canho uit Breda kwam, ving zuster Pop tijdens de oorlog kinderen uit heel Nederland op. Zowel Joods als niet-Joods.

Vergetelheid

Ze redde het leven van de elf Joodse kinderen, maar kreeg er nimmer erkenning voor. Daar vroeg ze ook niet om. Haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog was voor zuster Pop geen gespreksonderwerp. Niet voor niets dreigde Breda haar te vergeten.

Otten meent nu dat de heldendaden van zuster Pop het wel degelijk verdienen dat er een straat naar haar wordt genoemd. Probleem is: ,,Dat we daar wel een geschikte straat beschikbaar voor moeten hebben. Liefst in een omgeving die historisch aansluit bij de persoon.” Het tehuis stond in het Ginnekense deel van de Baronielaan. ,,En juist in het Ginneken worden niet vaak nieuwe straten aangelegd.”